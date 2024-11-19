Google Lens поможет совершать покупки

Для работы потребуется включить передачу данных о местоположении через приложение Google, чтобы система могла определить, в каком магазине находится пользователь. Но стоит сразу отметить, что наа старте поддерживаются только товары из категорий косметика, детские игрушки и электроника. Кроме того, авторы идеи отметили, что сейчас нововведение тестируют только в США, но в будущем она будет реализована и в других регионах мира. «Пользователи часто используют свои смартфоны во время покупок в магазинах, и более половины уходят без покупки, потому что не уверены в своём выборе. Эта функция поможет покупателям получить нужную информацию и уверенность, чтобы принять решение прямо на месте», — добавили представители Google в официальной записи в блоге.