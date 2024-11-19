Google Lens поможет совершать покупки

Сегодня компания Google официально представила новую функцию для приложения Google Lens, которая поможет пользователям получать больше информации о товарах при покупках в физических магазинах. Начиная с сегодняшнего дня, владельцы устройств на Android и iOS смогут с помощью приложения Google сфотографировать товар на полке и получить подробные данные о продукте — отзывы покупателей, наличие на складе в других торговых точках, систему сравнения цен в онлайн-магазинах и ближайших торговых точках, а также информацию о похожих товарах в этом же магазине. Функция стала возможной благодаря значительному прогрессу в технологии распознавания изображений на основе искусственного интеллекта.

Для работы потребуется включить передачу данных о местоположении через приложение Google, чтобы система могла определить, в каком магазине находится пользователь. Но стоит сразу отметить, что наа старте поддерживаются только товары из категорий косметика, детские игрушки и электроника. Кроме того, авторы идеи отметили, что сейчас нововведение тестируют только в США, но в будущем она будет реализована и в других регионах мира. «Пользователи часто используют свои смартфоны во время покупок в магазинах, и более половины уходят без покупки, потому что не уверены в своём выборе. Эта функция поможет покупателям получить нужную информацию и уверенность, чтобы принять решение прямо на месте», — добавили представители Google в официальной записи в блоге.