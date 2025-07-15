Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды и пыли

Грядущий смартфон Google Pixel 10 Pro Fold может стать первым складным смартфоном с полной защитой от пыли. Согласно новой утечке, опубликованной Android Headlines, устройство, вероятно, получит степень защиты IP68, что означает полную защиту от пыли и возможность выдерживать длительное погружение в воду. Для сравнения — новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Motorola Razr Ultra имеют рейтинг IP48, то есть они защищены от воды и пыли, но не полностью — внутрь всё ещё могут попадать частицы размером менее 1 мм. Pixel 10 Pro Fold в этом плане будет существенно надёжнее. Также сообщается, что зазор между внешним экраном и шарниром станет меньше, за счёт чего внешний дисплей вырастет до 6,4 дюйма (против 6,3 дюйма у прошлогодней модели).

Яркость этого экрана тоже улучшится — пик может достигать 3000 нит. Внутри будет установлен 3-нм чип Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти, а объём хранилища можно будет расширить до 1 ТБ (помимо стандартных 256 и 512 ГБ). Кроме того, Google планирует увеличить аккумулятор на 7% по сравнению с Pixel 9 Pro Fold. В остальном архитектура устройства, судя по всему, останется прежней. Ранее Android Headlines уже сообщал, что внутренний дисплей останется на уровне 8 дюймов, как у предшественника, а сам смартфон, скорее всего, будет толще, чем ультратонкий Galaxy Z Fold 7. Официальная дата следующей презентации Pixel ещё не объявлена, но по слухам, официальный анонс линейки Pixel 10 состоится 20 августа 2025 года. Ждать осталось не так уж и долго.