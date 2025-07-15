Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды и пыли

Яркость этого экрана тоже улучшится — пик может достигать 3000 нит. Внутри будет установлен 3-нм чип Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти, а объём хранилища можно будет расширить до 1 ТБ (помимо стандартных 256 и 512 ГБ). Кроме того, Google планирует увеличить аккумулятор на 7% по сравнению с Pixel 9 Pro Fold. В остальном архитектура устройства, судя по всему, останется прежней. Ранее Android Headlines уже сообщал, что внутренний дисплей останется на уровне 8 дюймов, как у предшественника, а сам смартфон, скорее всего, будет толще, чем ультратонкий Galaxy Z Fold 7. Официальная дата следующей презентации Pixel ещё не объявлена, но по слухам, официальный анонс линейки Pixel 10 состоится 20 августа 2025 года. Ждать осталось не так уж и долго.