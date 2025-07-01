Google Pixel 10 Pro полностью рассекречен

Профильное издание Android Headlines опубликовало подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, которые будут официально представлены 20 августа. Итак, смартфоны оснастят 6,3- и 6,8-дюймовыми LTPO OLED-экранами с разрешением 2856:1280 и 2992:1344 точки, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, фирменной однокристальной системой Tensor G5, 16 ГБ ОЗУ, от 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 42 Мп, батареей ёмкостью 4870 мАч и 5200 мАч, поддержкой 29-Вт и 39 Вт проводной быстрой зарядок, а также поддержкой 15-Вт беспроводной зарядки Qi2.