Google Pixel 10 оказался крайне слабым флагманом

Одним из ключевых обновлений линейки Pixel 10 стал новый чип Tensor G5 — первый для Google, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC. В первых тестах система на кристалле подтвердила прирост в вычислительной мощности по сравнению с Tensor G4, однако данные по графике долгое время оставались неизвестными. Теперь результаты появились — и они оказались разочаровывающими. Согласно тесту Geekbench 6 с API Vulkan, Pixel 10 Pro набрал всего 3707 баллов, тогда как прошлогодний Pixel 9 Pro показал результат более чем в два раза выше. Для сравнения, iPhone 16 Pro и Galaxy S25+ оказались значительно впереди новинки от Google. Более того, журналисты подтвердили, что графическая подсистема Tensor G5 не поддерживает трассировку лучей, что также ставит его в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

Ещё один тест продемонстрировал, что Pixel 9 Pro опережает Pixel 10 Pro более чем на 300% в ряде сценариев. На первый взгляд это выглядело как серьёзный шаг назад, но причина, судя по всему, в программных ограничениях. Пользователи заметили, что в момент теста видеочип работал на частоте всего 396 МГц вместо стандартных 1100 МГц, а драйвер графики застрял на уровне Vulkan 1.1, хотя сам PowerVR DXT совместим с Vulkan 1.4. Таким образом, проблема, скорее всего, связана с незавершённой оптимизацией драйверов. Ожидается, что после обновлений результаты Pixel 10 Pro в тестах графики заметно вырастут, но до уровня флагманских устройств производительность всё равно не дотянет.
