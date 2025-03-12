Google Pixel 10 получит дополнительную камеру

Согласно рендерам, опубликованным инсайдером OnLeaks и изданием Android Headlines, Google может оснастить Pixel 10 дополнительной камерой. Внешне смартфон почти не отличается от Pixel 9, но на панели камеры заметно расширенное стекло, что намекает на появление третьего датчика. По данным Android Headlines, устройство получит тройную камеру, согласно CAD-моделям, на которые ссылается OnLeaks. Также инсайдер отметил, что это, скорее всего, небольшой перископический телеобъектив. В отличие от Pro-версий, у Pixel 9 нет телеобъектива — только основной и ультраширокий модули. В остальном серьёзных изменений не ожидается. Pixel 10, вероятно, станет всего на 0,1 мм толще, но сохранит 6,3-дюймовый экран и матовые боковые грани, как у предшественника.

По отдельным утечкам Android Headlines, модели Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL также почти не изменятся внешне — лишь слегка увеличатся в толщине. При этом во всех новых моделях ожидается процессор Google Tensor G5, который будет выпускаться компанией TSMC. По слухам, он станет мощнее и сможет, например, локально запускать Stable Diffusion. Также Android Headlines утверждает, что новый чип будет менее подвержен перегреву, чем процессоры в Pixel 9. Но пока что это всё просто слухи — сам производитель никак новинку не комментирует. Хотя, конечно, ожидать какого-то значительного прорыва в этом вопросе тоже не стоит, потому что Google явно делает ставку не на производительность процессора в играх.
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