Google Pixel 10 выйдет на процессоре от TSMC

Именно поэтому компании-гиганты вроде Apple продолжают выбирать именно этого производителя в качестве единственного партнёра по производству систем на кристалле. Более того, компании MediaTek и Qualcomm, которые сам являются весьма крупными производителями, также отдают TSMC заказы на производство новых процессоров. Проблема же компании Samsung в том, что её заводы имеют низкий выход пригодных к эксплуатации изделий — если речь идёт про 3 нанометра, то это всего 20 процентов от выпускаемой продукции. То есть из тысячи произведённых чипов только 200 можно действительно задействовать в готовых смартфонах, что, конечно, выходит крайне дорогим удовольствием для клиента. У TSMC таких проблем нет, так что производитель отлично справляется с заказами и не боится конкуренции.