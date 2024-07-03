Google Pixel 10 выйдет на процессоре от TSMC

Если верить информации инсайдеров, текущий процессор Google Tensor G4, возможно, станет последним решением поискового гиганта, которое массово производилось компанией Samsung. Дело в том, что грядущий процессор Tensor G5, по данным специалистов, будет использовать передовой 3-нм технологический процесс компании TSMC в новых устройствах серии Pixel 10, которые будут представлены в конце 2025 года. Одна из причин, по которой Google выбрала именно TSMC, заключается в том, что тайваньский гигант полупроводниковой промышленности зарекомендовал себя как надёжный производитель, который способен выпускать различного рода продукцию на передовых технологических узлах.

Именно поэтому компании-гиганты вроде Apple продолжают выбирать именно этого производителя в качестве единственного партнёра по производству систем на кристалле. Более того, компании MediaTek и Qualcomm, которые сам являются весьма крупными производителями, также отдают TSMC заказы на производство новых процессоров. Проблема же компании Samsung в том, что её заводы имеют низкий выход пригодных к эксплуатации изделий — если речь идёт про 3 нанометра, то это всего 20 процентов от выпускаемой продукции. То есть из тысячи произведённых чипов только 200 можно действительно задействовать в готовых смартфонах, что, конечно, выходит крайне дорогим удовольствием для клиента. У TSMC таких проблем нет, так что производитель отлично справляется с заказами и не боится конкуренции.