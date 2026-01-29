Nothing не планирует выпускать новый флагман в 2026 году

Глава Nothing Карл Пей подтвердил, что смартфон Phone 4 не выйдет в 2026 году. Об этом он рассказал в новом видео на официальном YouTube-канале бренда — отвечая на вопрос о планах компании на 2026 год, Пей прямо заявил, что нового флагмана в этом году не будет, подчеркнув, что выпущенный ранее Phone 3 по-прежнему остаётся флагманским устройством Nothing. По его словам, компания не собирается выпускать новый флагман каждый год просто ради галочки и стремится к тому, чтобы каждое обновление ощущалось действительно значимым. Карл Пей отметил, что Nothing не обязана следовать тем же правилам, по которым работает остальная индустрия, даже если большинство производителей придерживаются ежегодных циклов обновления.

При этом Nothing не отказывается от выпуска новых смартфонов вовсе — на данный момент в разработке находится линейка Phone 4A среднего сегмента. Карл Пей заявил, что серия 4A станет полноценной эволюцией по всем направлениям по сравнению с предшественником, включая экран, камеру и общую производительность. Он также добавил, что новинки будут ближе к флагманскому уровню, чем серия 3A. Подробностей он раскрывать не стал, ограничившись обещаниями премиальных материалов и смелых экспериментов с цветовым оформлением. Довольно интересный подход к релизам на самом деле, так как гонка за ежегодными запусками обычно приводит к тому, что смартфоны перестают быть интересными, у них нет ярких фишек, способных привлечь внимание аудитории.