Nothing не планирует выпускать новый флагман в 2026 году

При этом Nothing не отказывается от выпуска новых смартфонов вовсе — на данный момент в разработке находится линейка Phone 4A среднего сегмента. Карл Пей заявил, что серия 4A станет полноценной эволюцией по всем направлениям по сравнению с предшественником, включая экран, камеру и общую производительность. Он также добавил, что новинки будут ближе к флагманскому уровню, чем серия 3A. Подробностей он раскрывать не стал, ограничившись обещаниями премиальных материалов и смелых экспериментов с цветовым оформлением. Довольно интересный подход к релизам на самом деле, так как гонка за ежегодными запусками обычно приводит к тому, что смартфоны перестают быть интересными, у них нет ярких фишек, способных привлечь внимание аудитории.