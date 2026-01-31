Представлен водозащищенный смартфон Sharp Aquos Wish 5s

Компания Sharp объявила о выпуске смартфона Aquos Wish 5s, который отличается от модели Wish 5 тремя расцветками, наличием только одной конфигурации на 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также технологией от 8Way Audio для имитации восьмиканального стереозвука на основе двухканального.

Новинка также получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MC2, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 2.1, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 27-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и максимальной защитой от воды IPX9. Цена Aquos Wish 5s пока не объявлена.

Motorola Edge 70 вышел в версии Swarovski…
Компания Motorola объявила о скором выпуске новой версии смартфона Edge 70, которая получила расцветку Pa…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
iPhone Fold получит новый чип и впечатляющие дисплеи…
Ранее сообщалось, что Apple достигла важного рубежа в разработке iPhone Fold — инженерам удалось создать …
Redmi Turbo 5 Max бьёт рекорды продаж …
Компания Xiaomi отчиталась об успехах представленного вчера в Китае смартфона Redmi Turbo 5 Max. Утвержда…
Realme GT 8 Pro появился в российской продаже …
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам смартфона Realme GT 8 Pro, рекомендованная цена ко…
Глобальный Redmi Note 15 Pro 5G получит уменьшенную батарею…
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал подробности о глобальной версии смартфона Redmi Note 1…
Представлен камерофон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, котор…
Смартфон Realme C85 получит батарею на 7000 мАч…
Компания Realme объявила, что 28 ноября в Индии будет представлен смартфон Realme C85. Производитель уже …
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor