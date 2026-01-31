Представлен водозащищенный смартфон Sharp Aquos Wish 5s

Компания Sharp объявила о выпуске смартфона Aquos Wish 5s, который отличается от модели Wish 5 тремя расцветками, наличием только одной конфигурации на 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также технологией от 8Way Audio для имитации восьмиканального стереозвука на основе двухканального.

Новинка также получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MC2, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 2.1, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 27-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и максимальной защитой от воды IPX9. Цена Aquos Wish 5s пока не объявлена.