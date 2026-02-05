Google Pixel 10a показали на пресс-рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-изображения cмартфона Google Pixel 10a, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Отметим плоскую металлическую рамку, овальный блок основной камеры с двумя модулями и синюю расцветку корпуса.

Что до характеристик, смартфону приписывают наличие тыльной камеры с модулями на 48 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 13 Мп, 6,3-дюймовового экрана разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также батареи ёмкостью 5100 мАч.