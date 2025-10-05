Google Pixel 10a выйдет раньше ожидаемого

В сеть утекли обои смартфона Google Pixel 10a, до выхода которого остается еще много месяцев. Хотя так много ли? По словам источника, новинку выпустят раньше ожидаемого. Если изначально релиза ждали в начале следующего года, то теперь утверждается, что Google сместила дату выхода на конец этого года.

Напомним, что этим летом был представлен базовый флагман Google Pixel 10 с фирменной платформой Tensor G5 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 6,3-дюймовым дисплеем LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 пикселей, частотой обновления 60-120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпусом толщиной 7,6 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), фронтальной камерой на 10,5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4970 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 15 Вт.
