Продажи Huawei Pura X Max бьют рекорды в Китае

Продажи первого «широкоформатного» складного смартфона Huawei с горизонтальным механизмом складывания оказались весьма успешными. Это может свидетельствовать о том, что пользователи всё активнее интересуются складными устройствами, если их конструкция действительно ориентирована на повседневное использование. Представители компании Huawei заявили, что их инженеры стремилась создать устройство, которое в раскрытом виде ощущается как полноценный компактный планшет без искажений изображения и неудобных пропорций.

И первые результаты продаж оказались весьма впечатляющими. По данным аналитика RDObservation, серия Pura X Max к концу мая 2026 года разошлась тиражом около 343700 экземпляров всего за первый месяц после выхода. Это лучший старт среди всех складных смартфонов Huawei за аналогичный период. Особенно примечательно, что на коллекционную версию пришлось около 198500 проданных устройств, что говорит о высоком спросе даже на самые дорогие модификации. Статистика Counterpoint Research также показывает, что новинка опережает по темпам продаж как серию Mate X7, так и предыдущие модели линейки Pura X в первые недели после запуска. Успешный старт Pura X Max демонстрирует, что покупатели положительно воспринимают подход Huawei, который делает ставку на практичный дизайн и глубокую оптимизацию HarmonyOS. И, скорее всего, другие крупные компании в ближайшем будущем сделают аналогичные по форм-фактору смартфоны.