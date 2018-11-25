Google Pixel 3 Lite и его характеристика

Компания Google выпустила смартфон с отличной камерой. Pixel 3 Lite получит сниженный уровень производительности за счет применения Snapdragon 670 вместо Snapdragon 845, разъем 3,5 мм и 32 ГБ встроенной памяти. Основной упор, как ожидается, вновь будет сделан на камеру.При сравнимых габаритах (5,5” у Pixel 3 и 5,6” у Pixel 3 Lite), ключевым отличием дизайна облегченной версии является отсутствие выреза под динамик на нижнем торце . Ну а общая концепция та же.О стоимости смартфона пока неизвестно.