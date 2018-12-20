Google Pixel 3 и 3 XL не умеет нормально звонить

Владельцы смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL столкнулись с очень интересной проблемой — их смартфоны ужасно передают звук при звонке. То есть, вы можете позвонить собеседнику, а он будет слышать вас отрывками или связь вовсе пропадет на какое-то время. Если сбросить смартфон до заводских настроек, то ничего не поменяется, значит проблема заключается не в программном обеспечении. Если недостаток на аппаратном уровне, то исправить ситуацию можно только ремонтов. Пока что сама компания Google никак не комментирует ситуацию, но мы бы порекомендовали повременить с покупкой устройства. Покупать столь дорогой смартфон и потом переживать о плохом качестве звонков довольно грустно, хотя заменить поврежденный аппарат не составит труда.