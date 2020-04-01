Google Pixel 3 и Pixel 3 XL сняты с продажи

Сегодня случилось знаменательное событие — компания Google официально прекратила продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Это довольно интересная новость, так как компания длительное время рекламировала свой гаджет прошлого поколения и делал упор на том, что даже при своей низкой стоимости гаджет отлично справляется со своими задачами. Теперь, видимо, производитель сконцентрировался на сборке нового поколения смартфонов, а текущее будут продавать до тех пор, пока пользователи готовы платить. Стоит сказать, что компания Google не зря делает упор на камере, так как пользователи получают за вполне разумные деньги гаджет с очень крутой камерой и готовы делать хорошие снимки даже для печати. Жаль, что гаджет больше не купить официально.