Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с производства

Компания Google объявила о том, что она прекращает производство смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Стало быть, купить их можно будет до тех пор, пока не оскудеют запасы в американских магазинах. В том же Google Store в США Pixel 3a и Pixel 3a XL уже закончились.

Очевидно, что таким образом Google готовится к предстоящему анонсу Google Pixel 4a. Смартфон уже получил сертификацию от таких регуляторов, как FCC, BIS и IMDA, что означает дебют в ближайшие недели. Устройство должны оснастить 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.
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