Google Pixel 3a признали самым прочным смартфоном 2019 года

Популярный видеоблогер JerryRigEverything подвел итоги 2019 года, выложив соответствующее видео. Итак, самым ремонтопригодным смартфоном года по мнению автора стал Google Pixel 3a, а самым неремонтопригодным – гибкий Royole Flexpai. Здесь же были отмечены смартфоны iPhone последнего поколения. Самым инновационным смартфоном стал Nubia Z20, который может похвастаться вторым дисплеем, а также Blackview Max 1 со встроенным проектором. В этой же номинации заслужил упоминание складной Samsung Galaxy Fold. Самым красивым внутри (важное уточнение) смартфоном был назван Samsung Galaxy A80, самым хрупким Redmi Note 7, а самым прочным Pixel 3a.