Google Pixel 3a выглядит скучно

На просторах интернета появилась информация о смартфонах Google Pixel 3a и 3a XL, которые, если верить сообщениям инсайдеров, выпустят в продажу уже этой весной. В плане дизайна ничего нового не произошло, так как разработчики из Google уверены в качествен внешнего вида своих устройств. В плане производительности тоже ничего удивительного нет, ведь это не флагманский смартфон и сюда поставили процессор Snapdragon 670 от компании Qualcomm. То есть, это весьма простой процессор, у которого явно нет той мощности, которая сможет кого-то удивить. Так что если вы ждали от компании Google какого-то невероятного релиза, то я посоветовал бы немного притормозить, ведь вскоре производитель покажет довольно простенькое устройство.