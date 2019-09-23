Google Pixel 4 XL будет стоить, как iPhone 11 Pro Max

В сети появились подробности о цене флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, официальный дебют которых запланирован на 15 октября. Судя по информации от ритейлеров (некоторые уже принимают предзаказы), Google Pixel 4 будет стоить 820 евро, а Google Pixel 4 XL – 1127 евро. Это почти столько же, сколько в Европе просят за iPhone 11 Pro – от 1149 евро.

Напомним, что новым гуглофонам прочат двойную тыльную камеру в квадратном модуле с сенсорами Sony IMX363 на 12,2 Мп и Sony IMX481 на 16 Мп, 6,23- дюймовый дисплей с разрешением 3040:1440 пикселей для старшей модели и 5,7-дюймовый экран с Full HD+ разрешением у младшей модели, частоту обновления 90 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 и ОС Android 10.