Google Pixel 4 XL на качественных рендерах

Стоит отметить, что вокруг смартфонов Google в последнее время очень много шума и, вероятно, создают его сами сотрудники компании, так как сами по себе устройство не очень и интересны. Тем не менее, на просторах интернета появились качественные рендеры смартфона Google Pixel 4 XL, которые полностью раскрывают его дизайн. Можно смело заявить, что решение с квадратным модулем камеры вполне себя оправдало и смартфон выглядит весьма достойно в таком исполнении. С другой стороны, продукт явно лишен тонки рамок — сверху и снизу у продукта довольно толстая «борода», которая мешает пользователю наслаждаться столь привлекательным экраном. Но, будем ждать официального анонса и тогда уже поговорим о функциях и возможностях новинки.