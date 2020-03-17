Google Pixel 4 XL признан самым безопасным смартфоном

Авторитетное издание Gadget Hacks объявило самые защищенные с точки зрения безопасности данных смартфоны 2020 года. Ими стали Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и крипто-сматртфон Finney от Sirin Cyber. Данные модели получили наибольшее количество баллов за надежность шифрования, биометрию, аппаратную безопасность, доступность VPN и оперативность в исправлении безопасности.

Напомним, что Google Pixel 4 XL характеризуется 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3040:1440 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, двойной тыльной камерой с главным 12 Мп датчиком и 16 Мп телефото-модулем с 2-кратным зумом, 8-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш- памяти, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, защитой от воды и пыли на уровне IP68, модулями NFC, модулем безопасности Titan M, нейронным процессором Pixel Neural Core, а также предустановленной ОС Android 10.