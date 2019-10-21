Google Pixel 4 не вошел в топ камерофонов DxOMark

Как и ожидалось, сегодня специалисты авторитетного сайта DxOMark опубликовали обзор фото и видеовозможностей флагманского смартфона Google Pixel 4. Итак, аппарат набрал 112 баллов, что не позволило ему войти даже в пятерку рейтинга. Для сравнения, такой же результат показал прошлогодний камерофон Huawei Mate 20 Pro, а лучше новинки Google оказались такие более доступные модели, как Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro. За фотовозможности смартфон получил 117 баллов, а за видео – 101 балл. То есть, Pixel 4 снимает видео лучше других камерофонов и на уровне Samsung Galaxy Note 10+ 5G, набравшего тот же 101 балл.