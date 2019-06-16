Google Pixel 4 появился на качественном концепт-рендере

После того, как компания Google подтвердила внешний вид смартфона Pixel 4, известный концепт-дизайнер Джонас Дэнерт (Jonas Daehnert) представил своё видение новинки.

Дизайнер показал смартфон в двух матовых расцветках. У чёрной версии можно заметить белую кнопку питания, а у белой — чёрную. Устройство лишилось всеми нелюбимой «моноброви». Вместо неё у аппарата появились небольшие рамки сверху и снизу. Смотрится такой вариант намного лучше. В верхней части виднеется двойная фронтальная камера и несколько датчиков для функции разблокировки устройства с помощью лица. На задней стороне есть основная камера с двумя модулями, RGB/3D ToF сенсор и LED-вспышка. Все эти элементы размещены на квадратном выступе, который похож на таковой в будущих iPhone 2019.

Согласно утечкам, Pixel 4 получит две версии: обычную и XL. Новинки будут отличаться только диагоналями дисплеев. В них установят процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфонам также приписывают наличие чипа Project Soli, который умеет отслеживать жесты с высокой скоростью и аналог функции True Tone в iPhone.