Google Pixel 4 получил три камеры

Некоторое время назад компания Apple официально анонсировала свой новый флагман iPhone 11 Pro с тремя камерами на тыльной стороне и многим это даже понравилось. Теперь в сети появилась информация о новом смартфоне Google Pixel 4, который вот-вот должны официально представить, и у него на тыльной панели тоже квадратная панель для камер, тоже три камеры и все в таком же духе. Есть мнение, что в ближайшее время все смартфоны топового уровня получат именно такой дизайн корпуса и на самом деле ничего нового в плане внешнего вида мы не увидим еще очень много лет. Что думаете по этому поводу и стоит ли переживать об однотипном дизайне топовых смартфонов? Все же Apple всегда задает темп, а все остальные компании просто ее копируют и все тут.