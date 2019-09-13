Google Pixel 4 сравнили с другими смартфонами на фото

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о флагманских смартфонах Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, официальная презентация которых ожидается в середине следующего месяца. На снимках Google Pixel 4 сравнивают с iPhone XR, Oppo Reno и еще одним смартфоном с тройной камерой. Фото в лишний раз подтверждают новый дизайн с квадратным блоком основной камеры, состоящей из трех модулей. Смартфону также прочат топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятор ёмкостью 3700 мАч, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 6,23-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3040:1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц.