Google Pixel 4a 5G получит SoC Snapdragon 765G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Google Pixel 4a 5G, выход которого ожидается в октябре этого года. Устройству прочат такие же размеры корпуса и 5,81-дюймовый дисплей, как в обычном Pixel 4a, но более производительную платформу Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения вместо Snapdragon 730. При этом его цена составит 500 долларов, что на 150 долларов дороже Pixel 4a. Возможно, 5G-версия получит и другие отличия, но о них мы узнаем ближе к дате анонса.

Что до Google Pixel 4a, то он оснащается «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм.
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