Google Pixel 4a анонсирован по цене 349 долларов

После нескольких месяцев задержки из-за пандемии COVID-19, компания Google представила смартфон среднего класса Pixel 4a.

Корпус новинки выполнен из поликарбоната, так как телефон среднего класса. Дисплей Pixel 4a имеет диагональ 5,81 дюйма и представляет собой OLED-панель с разрешением FHD+ (2340×1080). Частота обновления изображения стандартная 60 герц.

Компания Google добавила в смартфон Pixel 4a две камеры: одну спереди и одну сзади. Одиночная камера на задней панели состоит из 12,2-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX363. Фронтальная камера свою очередь получила 8 мегапиксель с датчиком изображения Sony IMX355.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 2.1.

Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. В настоящее время Google Pixel 4a доступен только в одном черном цвете. Смартфон Google Pixel 4a поступит в продажу с 20 августа за 349 долларов.