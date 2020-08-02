Google Pixel 4a будет представлен 3 августа

После нескольких месяцев спекуляций и новостей, смартфон Google Pixel 4a все таки будет официально представлен. Это состоится 3 августа. Новинка получила классический дизайн. Смартфон Google Pixel 4a получит конфигурацию с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней. Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 730G. OLED-дисплей размером 5,81 дюймов, разрешение FullHD +. Емкость аккумулятора сравнительно низкая, всего 3140 мАч. Google Pixel 4a будет иметь основную камеру на 12 Мп с функцией стабилизации изображения. Селфи-камера будет иметь 8 Мп датчик. Смартфон Google Pixel 4a на данный момент оценен в 400 долларов.