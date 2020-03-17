Google Pixel 4a c процессором Qualcomm Snapdragon 730

В сети опубликовали видео ролик неанонсированного смартфона Google Pixel 4a.

Видео раскрыла некоторые подробности смартфона и его спецификации. Судя по видео, смартфон Google Pixel 4a оснастят 5.8 дюймовым дисплеем с круглым отверстием для 8 Мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона Google Pixel 4a будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730 в паре с графическим ускорителем Adreno 618 и 6 ГБ ОЗУ.

Новинка получит основную камеру с одним модулем на 12 Мп.

Новинку должны представить на презентации Google I/O 2020 в мае месяце.