Google Pixel 4a испытали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось видео, посвященное недорогому смартфону Google Pixel 4a. Как обычно, автор канал Зак всячески пытался испортить новенький гаджет, но «пиксельфон» держался очень хорошо. Особенно аппарат с пластиковым корпусом удивил в тесте на изгиб. Что до защитного стекла, то оно имеет обычную сопротивляемость царапинам.

Напомним, что смартфон оснащается «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм.