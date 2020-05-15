Google Pixel 4a окажется дешевле iPhone SE

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Google Pixel 4a, который еще не был представлен официально. Если раньше устройству прочили ценник в 400 долларов, то по свежим данным, аппарат обойдется всего в 350 долларов за версию со 128 ГБ флеш-памяти. Более того, Google может выпустить вариант с 64 ГБ встроенной памяти, который окажется еще дешевле. Столь агрессивная ценовая политика может быть связана с желанием превзойти новый iPhone SE, который стоит 399 долларов за базовую версию с 64 ГБ памяти.

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.