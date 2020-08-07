Google Pixel 4a стал бестселлером на Amazon

Несколько дней назад на Amazon стартовал прием предзаказов на новенький смартфон Google Pixel 4a, который был представлен 3 августа. Сегодня онлайн-магазин объявил, что вся доступная для Amazon партия была зарезервирована, а дата поступления новых запасов пока не сообщается. Старт розничных продаж Google Pixel 4a намечен на 20 августа.

Напомним, что новинка оснащается «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм.