Google Pixel 5 XL показали на первых рендерах

Сетевые источники опубликовали компьютерные изображения еще не представленного официально флагманского смартфона Google Pixel 5 XL в силиконовом чехле. Судя по рендерам, Google Pixel 5 XL не сможет удивить нас своим дизайном. Отметим широкую челку на передней панели, квадратный блок основной камерой всего с двумя модулями и сканер отпечатков пальцев на задней панели, в то время как в среднебюджетных устройствах дактилоскопы устанавливают под экраном. Ранее сообщалось, что Google Pixel 5 и Pixel 5 XL не получат топовые платформы, а довольствуются процессором Snapdragon 765G. Также они лишатся радара Soli и поддержки функции Motion Sense, которые присутствовали в Google Pixel 4. Дебют смартфонов ожидается осенью этого года.