Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G засветились на рендерах

Небезызвестный информатор Ишан Агарвал опубликовал пресс-рендеры смартфонов Google Pixel 5 и 4a 5G, которые еще не были представлены официально. Отмечается, что Pixel 5 получит более крупные габариты и качественный металлический корпус, а вот Pixel 4a 5G довольствуется пластиковым исполнением. Ранее стало известно, что обе модели получат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, в то время как обычный Pixel 4a будет оснащен менее производительным процессором Snapdragon 730. Его ориентировочная цена составляет 350 долларов.

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