Google Pixel 5 отлично справляется с ударами

В последнее время стало достаточно модно проверять свежие флагманы на прочность, чтобы дать ответ пользователям о том, насколько устройство прочное в повседневном использовании. Конечно, очень часто это доходит до бреда, когда дисплей специально режут или бьют по нему молотком, но это дает понять, насколько устройство переживает экстремальные условия. И смартфон Google Pixel 5, как оказалось, отлично с этим всем справляется. Производитель сам, конечно, тестов не проводил, но нашелся энтузиаст из интернета, который взял устройство и буквально его уничтожил. Важно сказать, что даже после пары весьма серьезных повреждений экран смартфона как и все устройство продолжал функционировать. Это достаточно важное преимущество на самом деле.