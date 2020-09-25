Google Pixel 5 показали на фото

Некоторое время назад на просторах интернета обсуждали вероятность того, что смартфон Google Pixel 5 в ближайшем будущем будет официально представлен общественности. Теперь вот появилась информация о том, что данный смартфон будут продавать за 699 долларов, даже появились официальные рендеры гаджета. С одной стороны, устройство смотрится достаточно привлекательно и стильно, есть система амер на тыльной стороне, а фронтальная панель довольно лаконичная. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это флагман, который стоит всего 700 долларов. Конечно, у нас его будут продавать дороже, это вполне понятно, но пользователь все равно получает достаточно доступное решение со всеми параметрами, которые только необходимы.