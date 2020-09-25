Google Pixel 5 показали на фото

Некоторое время назад на просторах интернета обсуждали вероятность того, что смартфон Google Pixel 5 в ближайшем будущем будет официально представлен общественности. Теперь вот появилась информация о том, что данный смартфон будут продавать за 699 долларов, даже появились официальные рендеры гаджета. С одной стороны, устройство смотрится достаточно привлекательно и стильно, есть система амер на тыльной стороне, а фронтальная панель довольно лаконичная. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это флагман, который стоит всего 700 долларов. Конечно, у нас его будут продавать дороже, это вполне понятно, но пользователь все равно получает достаточно доступное решение со всеми параметрами, которые только необходимы.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5
Обзоры:
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Новости:
Издание Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition обойдется в 3299 долларов

Компания объявила о выпуске специального издания Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition, разработанная совме...
Подбираем чехол для Xiaomi Poco X2

Естественно, когда пользователь приобретает смартфон за приличные деньги, то он хочет пользоваться им и н...
В сети опубликовали фотографии предполагаемого корпуса iPhone 12 Pro

В сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540SЛучший принтер. Canon PIXMA MG2540S
Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB с...
Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB сCougar анонсировала корпус MG120-G RGB с тонированным закаленным стеклом. Корпус довольно широкий и прост...
Hisense L5 готов покорять пользователей...
Hisense L5 готов покорять пользователейВ последнее время выбор телевизора является достаточно важным этапом для многих пользователей, но если вы...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеореги...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. ВидеорегиОсобенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 50...
YouTube анонсировала новый метод создани...
YouTube анонсировала новый метод созданиYouTube анонсировала новый метод создания, публикации и просмотра на YouTube под названием Shorts. ...
Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает зарядку ...
Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает зарядку Китайская компания Xiaomi, анонсировала флагманский телефон Mi 10 Ultra. Основными особенностями смартфон...
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с р...
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с рРозетки в нужном количестве, расположенные в пределах быстрого доступа, в большинстве наших квартир остаю...
Minecraft выйдет на PlayStation VR ...
Minecraft выйдет на PlayStation VR Скоро в популярную игру Minecraft можно будет поиграть на PlayStation VR. Обновление выйдет в виде беспла...
Samsung Galaxy S20 FE слили в сеть...
Samsung Galaxy S20 FE слили в сетьНекоторое время назад на просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне Samsu...
Компания VIVO выпустит смартфон iQOO Z1x...
Компания VIVO выпустит смартфон iQOO Z1xКомпания VIVO в скором времени выпустит смартфон iQOO Z1x. VIVO позиционирует его как игровой смартфон ср...
Представлен неттоп ECS SF110 Q470 на Int...
Представлен неттоп ECS SF110 Q470 на IntКомпания ECS представила неттоп SF110 Q470, основанный на аппаратной платформе Intel Comet Lake. Новинка ...
Представлен одноплатный ПК AAEON UP Xtre...
Представлен одноплатный ПК AAEON UP XtreКомпании AAEON и ASUS представили одноплатный ПК UP Xtreme Lite, предназначенный для работы в сфере искус...
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка,...
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка,Не так давно мы проводили тестирование обновленного Xiaomi Mi...
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor