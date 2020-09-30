Google Pixel 5 показали на официальных фотографиях

На просторах интернета появились официальные фотографии смартфона Google Pixel 5, которые компания будет использовать для отправки прессе. Стоит отметить, что аналогичные скриншоты уже довольно давно есть на просторах интернета, так что дизайн нового смартфона не должен никого удивлять. Более того, стоит отметить, что сегодня должен состояться официальный анонс смартфона, благодаря чему мы сможем узнать все его характеристики и разобраться в том, как устройство выглядит под разными ракурсами. Все же сливы информации пусть и дают нам почти полное понимание картины, но до официального анонса это все еще слухи. Будем ждать сегодня презентацию и тогда расскажем все в деталях более подробно, с описанием характеристик продукта.