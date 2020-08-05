Google Pixel 5 получит уникальный дисплей

Инсайдеры уже стали активно говорить про смартфон Google Pixel 5, хотя производитель еще даже официально не подтвердил тот факт, что компания готова к производству этого гаджета. Дело в том, что поставщики секретной информации настаивают на том, что новый смартфон компании получит дисплей с обновлением частоты 120 Гц, что кажется весьма ожидаемым и реальным, ведь на рынке уже есть море смартфонов, которые обладают частотой 90 Гц. Также компания оборудует свой гаджет сотовой сетью пятого поколения, достаточно качественной камерой и пока что на этом новости заканчиваются. Вероятно, мы увидим Google Pixel 5 уже в следующем году, так как компания только показала свою очередную новинку. Ждем, когда бренд подготовит нечто удивительное и можно будет говорить об этом.