Google Pixel 5 представят 30 сентября

Вокруг смартфона Google Pixel 5 довольно много слухов, ведь устройство интересное и многим пользователям хотелось бы его приобрести. Теперь у нас появилась информация о том, что смартфон будет официально представлен 30 сентября. Пока что говорить рано, конечно, но гаджет выглядит, как устройство среднего класса, но о цене никто ничего не знает. Скорее всего, производитель расскажет много интересного на презентации, так как ближайшего анонса производителя можно ждать много месяцев. Сам же Google Pixel 5 уже давно слили в сеть, это достаточно стильное решение, которое обладает приличным набором преимуществ, интересной камерой и отсутствием ненужных декоративных элементов. Ожидаем презентации и тогда можно будет говорить о сильных и слабых сторонах продукта.