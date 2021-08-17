Google Pixel 5a 5G оценен в 450 долларов

Компания Google объявила о выпуске смартфона Pixel 5a 5G, который появится в продаже в США и Японии уже 26 августа по цене в 450 долларов. Новинку оснастили алюминиевым корпусом, защитой от пыли и воды (IP67), 6,34-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G,6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 16 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 8 Мп, стереодинамиками, 3,5-мм аудоразъемом, батареей емкостью 4680 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5a 5G
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