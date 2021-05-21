Google Pixel 6 Pro показали на качественных рендерах

На прошлой неделе популярный инсайдер Джон Проссер поделился рендерами грядущих смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Теперь другой аналитик Стив Хеммерстоффер (он же OnLeaks — самый известный сливщик информации о смартфонах в мире) объединился с Digit India, чтобы поделиться CAD-рендерингами Pixel 6 Pro. Инсайдер утверждает, что изображения, которыми он поделился, предельно точно демонстрируют будущий дизайн нового флагмана. Судя по текущим рендерам Google Pixel 6 Pro,смартфон имеет изогнутый AMOLED-дисплей, размер экрана при этом составляет 6,67 дюйма, но неясно, поддерживает ли он высокую частоту обновления — об этом информации пока что нет, да и по рендерам понять данный параметр просто не выйдет. Панель AMOLED будет оснащена сенсором отпечатков пальцев в экране, а благодаря тонкой лицевой панели и слегка толстому подбородку Pixel 6 Pro предлагает высокое соотношение экрана к корпусу.

Pixel 6 Pro имеет размеры 163,9 x 75,8 x 8,9 мм, а его толщина увеличивается до 11,5 мм на выступе камеры. Задняя крышка устройства имеет двухцветный дизайн и имеет горизонтальную полосу вверху для камер. Как видно, в нем находится основной широкоугольный объектив, телеобъектив с перископом, неизвестная пока что камера, светодиодная вспышка, несколько датчиков и светодиодная вспышка. Следовательно, ожидается, что Pixel 6 Pro станет первым телефоном Pixel с тройной задней камерой. К сожалению, о характеристиках смартфона пока что ничего не сказано.