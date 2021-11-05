Google Pixel 6 Pro получил посредственную оценку DxOMark

Последний флагманский смартфон Google Pixel 6 Pro был включен рейтингом DxOMark в десятку самых мощных телефонов по возможностям камеры — рейтинг DxOMark основан на нескольких показателях производительности, которые дают окончательную оценку фотовозможностям того или иного смартфона. К основным категориям относятся качество изображения, возможность масштабирования и качество видео. Google Pixel 6 Pro, согласно оценке DxOMark, набрал 135 баллов: 143 за фото, 115 за видео и 71 за зум (да, нам тоже не совсем понятно, как компания суммирует эти баллы). Например, Pixel 6 Pro показал впечатляющие характеристики качества изображения при любых условиях освещения, он имеет широкий динамический диапазон, позволяющий снимать с большой дистанции с помощью зума.

Способность Pixel 6 Pro сохранять детализацию превзошла флагманский iPhone 13 Pro от Apple в тех же условиях освещения. Однако общая оценка DxOMark ставит Pixel 6 Pro ниже Mate 40 Pro, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Дело в том, что Pixel 6 Pro всё же не является идеальным смартфоном и говорить о недостатках тоже придётся. Малая глубина резкости, особенно при слабом освещении, отрицательно сказывается на качестве конечного снимка. Оценка DxOMark также показала, что шум наблюдается в условиях низкой освещенности почти на всех фотографиях. Так что теоретически данный смартфон вполне достойно снимает, но Pixel 6 Pro всё же не удалось получить самую высокую оценку в рейтинге, а топ-10 для такого гаджета это слабое достижение на самом деле.
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