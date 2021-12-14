Google Pixel 6 и 6 Pro получают декабрьское обновление с последней версией Feature Drop

Google довольно трепетно относится к выпуску новых ежемесячных обновлений Android для своих пикселей в первый рабочий понедельник каждого месяца. Однако в этом месяце что-то пошло не так с обновлением для Pixel 6 и 6 Pro, поскольку дуэт сегодня начал получать декабрьское обновление, ровно на неделю позже чем предполагалось.

Новое программное обеспечение содержит последние исправления безопасности, но, помимо этого, новейшие пиксели также получают все, о чем Google объявил на прошлой неделе в рамках декабрьского выпуска функций.
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