Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro появятся на прилавках в конце октября

Google уже представила свои флагманские смартфоны следующего поколения Pixel 6 и Pixel 6 Pro и подтвердила, что устройства будут запущены осенью этого года, не раскрывая точных сроков. Недавно стало известно, что устройства будут выпущены 13 сентября, всего за день до запуска Apple iPhone 13 серии. Впрочем, это неофициальная информация, и Джон Проссер опровергает это, утверждая, что линейка Google Pixel 6 будет запущена 28 октября. Он также добавляет, что оба грядущих смартфона — Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут доступны для предзаказа с 19 октября, а начнутся поставки в день их запуска, который назначен на 28 октября. Важно отметить, что дата запуска здесь относится к дате, когда устройства начнут поставляться и модели будут доступны для покупки. Пока неизвестно, когда Google проведет свое мероприятие, на котором будет представлена ​​более подробная информация о серии Pixel 6, включая цены и доступность.

С другой стороны, Google уже раскрыла некоторые ключевые подробности о смартфонах. Например, Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, в то время как модель Pro оснащена 6,7-дюймовым дисплеем QHD + с частотой обновления 120 Гц. Стандартная модель оснащена двойной камерой на задней панели, в то время как Pixel 6 Pro имеет тройную систему камер — широкоугольный объектив, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 4-кратным увеличением. Изюминкой серии Pixel 6 остается процессор, поскольку телефоны будут работать на собственном чипсете Google — Tensor, который, по словам компании, создан специально для устройств Pixel.