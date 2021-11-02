Google Pixel 6 непригоден для ремонта

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были полностью разобраны в нескольких видеороликах, раскрывающих их внутренности и демонстрирующих их ремонтопригодность. Разборка, проведенная каналом PBK Reviews, показывает, что оба телефона покрыты большим медным радиатором — это становится понятным сразу после открытия устройств. Также присутствует алюминиевая средняя пластина, которая подключается к процессору через термоленту. Датчик отпечатков пальцев под дисплеем крепится к задней части дисплея и выглядит довольно тонким, почти не занимая места. Хотя внутренности Pixel 6 Pro и Pixel 6 очень похожи, есть одно большое различие - тактильный двигатель первого расположен внизу телефона, а второй - вверху. Видео также показывают, что в Pixel 6 установлена антенна mmWave.

Нужно понимать, что mmWave обещает высокую скорость загрузки на телефонах с 5G, но наличие единственной антенны для флагманского смартфона вызывает сомнения. Более того, его положение тоже не самое оптимальное. Когда телефон будет использоваться в ландшафтном режиме во время потоковой передачи или игр, антенна, вероятно, будет закрыта рукой, а это может испортить прием сигнала. Например, Qualcomm рекомендует упаковывать смартфоны с 5G с четырьмя антеннами миллиметрового диапазона. А поскольку антенна на Pixel 6 довольно одинока и слишком неудачно расположена, неясно, насколько хорошо телефон будет работать с точки зрения подключения 5G. Что касается ремонтопригодности, порт USB Type-C служит, пожалуй, самым большим препятствием — он припаян к материнской плате, что затрудняет ремонт. Другие компоненты тоже не очень хорошо себя чувствуют из-за чрезмерного использования клея.