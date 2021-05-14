Google Pixel 6 показали на свежих рендерах - такого вы не ожидали

На протяжении весьма длительного времени компания Google никак не меняла дизайн своего смартфона, хотя пользователи неоднократно заявляли, что им такой корпус уже давно надоел. Причина, по которой производитель старался придерживаться стандартного дизайна, вероятно, заключается в том, что производитель не хотел повышать стоимость производства, ведь если использовать стандартный шаблон корпуса, то можно сэкономить. Но теперь в сети появились рендеры смартфона Google Pixel 6 от известного инсайдера, который говорит, что теперь производитель откажется от своего привычного дизайна в пользу более интересного варианта корпуса. Стоит сказать, что информация пока что носит неофициальный характер и говорить о том, что данный смартфон реально выйдет в таком дизайне никто не может.

Стоит отметить, что на тыльной стороне смартфона используется выпуклая панель, на которой расположена система камер. Благодаря данной системе камер пользователь получает достаточно качественные линзы и, вероятно, продвинутые датчики изображения, которые будут отлично справляться с поставленной задачей. Также стоит отметить, что производитель использует довольно привычную для себя цветовую схему, которая контрастирует на оранжевом и бежевом цветах. Будем ждать официального анонса данного смартфона и тогда можно будет говорить о возможностях флагмана и о том, какие камеры используются во флагмане нового поколения. Сейчас это лишь слухи.