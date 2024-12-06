Google Pixel 6 получит на два года больше апдейтов

Сегодня появилась информация о том, что владельцы смартфонов серии Pixel 6, Pixel 7 и Pixel Fold могут рассчитывать на дополнительные годы обновлений операционной системы. По данным инсайдеров, эти устройства получат на два года больше обновлений ОС, чем изначально обещалось, что на самом деле является очень приятным подарком. Суть в том, что ранее компания Google гарантировала всего три года обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности с момента запуска устройства. Однако обновлённая страница поддержки данных смартфонов подтверждает, что теперь смартфоны получат пять лет как обновлений ОС, так и безопасности. При этом стоит отметить, что изначально политика «3+5» от Google была далеко не лидирующей на рынке смартфонов.

Например, после выхода Pixel 6 в 2021 году Samsung предложила четырёхлетние обновления ОС для серии смартфонов Galaxy S22. Но, к счастью, с выпуском Pixel 8 компания Google подняла планку, заявив о семилетней поддержке обновлений операционной системы и безопасности — это стало новым стандартом. Однако владельцы Pixel 6 и 7 могли в какой-то мере почувствовать себя забытыми, поэтому решение Google предоставить дополнительные обновления ОС стало весьма позитивным шагом. Соответственно, изначально по графику Google смартфоны серии Pixel 6 должны были получить последнее обновление ОС с выходом Android 15 в этом году. Теперь же речь идёт про Android 16 или даже Android 17, что весьма приятно для фанатов.