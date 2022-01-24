Google Pixel 6A получит процессор Tensor Информатор Макс Джамбор поделился первыми подробностями о смартфоне Google Pixel 6A, который придет на смену прошлогоднему Pixel 5A. Утверждается, что аппарат представят уже на майском мероприятии Google I/O. Смартфону приписывают наличие 6,2-дюймового OLED-дисплея, корпуса с размерами 152,2:71,8:8,7 мм, фирменной однокристальной системы Google Tensor и сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 12 Мп (датчик изображения Sony IMX 363) и 12 Мп (сенсор IMX 386). Напомним, что Pixel 5a 5G был выпущен в августе прошлого года. Его цена составляет 450 долларов. Информатор Макс Джамбор поделился первыми подробностями о смартфоне Google Pixel 6A, который придет на смену прошлогоднему Pixel 5A. Утверждается, что аппарат представят уже на майском мероприятии Google I/O. Смартфону приписывают наличие 6,2-дюймового OLED-дисплея, корпуса с размерами 152,2:71,8:8,7 мм, фирменной однокристальной системы Google Tensor и сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 12 Мп (датчик изображения Sony IMX 363) и 12 Мп (сенсор IMX 386). Напомним, что Pixel 5a 5G был выпущен в августе прошлого года. Его цена составляет 450 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 09:53 . Продукт - Google Pixel 6A Комментарии и отзывы Google Pixel 6A

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