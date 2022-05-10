Google Pixel 6a может иметь более слабые характеристики, чем ожидалось

Спецификации смартфона Google Pixel 6a уже появились в интернете. Теперь в новом отчете утверждается, что некоторые ключевые характеристики смартфона будут слабее по сравнению с предыдущими утечками. Утверждается, что дисплей телефона будет иметь 6,2-дюймовый OLED-дисплей Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Ранее говорилось, что это частота обновления 120 Гц. Ожидается, что емкость аккумулятора смартфона Pixel 6a составит 4500 нАч, и он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Ранее ожидалось, что он будет питаться от аккумулятора емкостью 4800 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 30 Вт. Говорят, что внутри устройства используется чипсет Google Tensor, который является тем же процессором, что и телефоны Pixel 6 и 6 Pro. Ожидается, что у него будет только один вариант памяти с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается камеры, в телефоне будут использоваться те же камеры, которые мы видели в серии Pixel 5.