Google Pixel 6a может иметь более слабые характеристики, чем ожидалось

Ожидается, что Google выпустит на рынок свой бюджетный смартфон серии Pixel следующего поколения. Наряду со смартфоном компания также предоставляет пользователям смарт-часы. Хотя точная дата запуска пока неизвестна, она должна состояться во время ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2022. Наряду с аппаратным обеспечением компания рассчитывает анонсировать новую версию Wear OS 3.

Спецификации смартфона Google Pixel 6a уже появились в интернете. Теперь в новом отчете утверждается, что некоторые ключевые характеристики смартфона будут слабее по сравнению с предыдущими утечками. Утверждается, что дисплей телефона будет иметь 6,2-дюймовый OLED-дисплей Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Ранее говорилось, что это частота обновления 120 Гц. Ожидается, что емкость аккумулятора смартфона Pixel 6a составит 4500 нАч, и он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Ранее ожидалось, что он будет питаться от аккумулятора емкостью 4800 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 30 Вт. Говорят, что внутри устройства используется чипсет Google Tensor, который является тем же процессором, что и телефоны Pixel 6 и 6 Pro. Ожидается, что у него будет только один вариант памяти с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается камеры, в телефоне будут использоваться те же камеры, которые мы видели в серии Pixel 5.
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