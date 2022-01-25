Google Pixel 6a получит аккумулятор на 4800 мАч

В сети появились новые подробности о смартфоне Google Pixel 6a, официальный релиз которого ожидается в первой половине года. Устройству прочат фирменную платформу Tensor, на которой построен Pixel 6, дизайн в стиле Pixel 6, 6,2-дюймовый OLED-дисплей, батарею ёмкостью 4800 мАч против 4614 мАч у у старшей модели, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями по 12 Мп на сенсорах Sony IMX363 и IMX386, корпус толщиной 8,7 мм и предустановленную операционную систему Android 12. Цена смартфона окажется ниже, чем у Google Pixel 6.