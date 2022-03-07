Google Pixel 6a засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о смартфоне среднего уровня Google Pixel 6a, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Google Tensor с двумя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-X1 с частотой 2,80 ГГц, двумя ядрами Arm Cortex-A76 с частотой 2,25 ГГц, четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой 1,8 ГГц, а также графическим ускорителем Mali-G78. Также сообщается о 6 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системе Android 12. В однопоточном тесте смартфон набрал 1050 баллов, а в многопоточном испытании – 2883 балла. Напомним, что платформа Tensor используется и во флагманской модели Pixel 6.